झारखंड के देवघर जिले में ट्रेन ने ट्रक को टक्कर मारी

झारखंड: देवघर में फाटक बंद न होने से पहले क्रासिंग पर खड़े ट्रक से टकराई ट्रेन

लेखन गजेंद्र
Jan 22, 2026
06:01 pm
क्या है खबर?

झारखंड के देवघर जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा होते-होते बचा। यहां एक यात्री ट्रेन क्रासिंग के पास खड़ी धान के ट्रक से टकरा गई और 2 बाइक को अपनी चपेट में लिया। हादसा जसीडीह-मधुपुर के बीच रोहिणी-नावाडीह रेलवे फाटक पर हुआ है। घटना के समय गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन गोंडा से चलकर आसनसोल जा रही थी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद कुछ देर तक रेल लाइन प्रभावित रही।

घटना

हो सकता था बड़ा हादसा

प्रभात खबर ने गेटमैन पंकज कुमार के हवाले से बताया कि सुबह फाटक पर काफी ट्रैफिक था, तभी चावल से भरा ट्रक भी रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। ट्रैफिक अधिक होने के कारण ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया गया और न फाटक बंद था, लेकिन फिर भी डाउन लाइन पर गोंडा-आसनसोल एक्सप्रेस आ गई और ट्रक से टकरा गई। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने के कारण बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना कई लोगों के हताहत होने की संभावना थी।

जांच

रेलवे अधिकारियों ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही आसनसोल रेलवे डिवीजन के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दुर्घटना की चपेट में आए ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि मामले को लेकर 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है, जो गेटमैन, सिग्नल, ट्रक चालक की लापरवाही के बिंदुओं पर जां करेगी। ETV भारत के मुताबिक, नावाडीह रेलवे फाटक के पास इससे पहले भी एक ट्रक ट्रेन की चपेट में आया था।

हादसे का भयावह वीडियो

