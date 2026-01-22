झारखंड के देवघर जिले में ट्रेन ने ट्रक को टक्कर मारी

झारखंड: देवघर में फाटक बंद न होने से पहले क्रासिंग पर खड़े ट्रक से टकराई ट्रेन

लेखन गजेंद्र 06:01 pm Jan 22, 202606:01 pm

क्या है खबर?

झारखंड के देवघर जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा होते-होते बचा। यहां एक यात्री ट्रेन क्रासिंग के पास खड़ी धान के ट्रक से टकरा गई और 2 बाइक को अपनी चपेट में लिया। हादसा जसीडीह-मधुपुर के बीच रोहिणी-नावाडीह रेलवे फाटक पर हुआ है। घटना के समय गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन गोंडा से चलकर आसनसोल जा रही थी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद कुछ देर तक रेल लाइन प्रभावित रही।