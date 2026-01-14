झारखंड के हजारीबाग में जोरदार विस्फोट, 2 महिला समेत 3 की मौत

लेखन गजेंद्र 06:55 pm Jan 14, 202606:55 pm

क्या है खबर?

झारखंड के हजारीबाग शहर में बुधवार को हुए जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया है। धमाके में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई है। घटना हबीबी नगर इलाके में निर्माण स्थल के पास हुआ है। मृतकों में दंपति और एक अन्य महिला शामिल है। पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। पुलिस महानिरीक्षक ऑपरेशंस और झारखंड पुलिस के प्रवक्ता माइकलराज एस ने बताया कि धमाके की प्रकृति की जांच की जा रही है।