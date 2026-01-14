झारखंड के हजारीबाग में जोरदार विस्फोट, 2 महिला समेत 3 की मौत
क्या है खबर?
झारखंड के हजारीबाग शहर में बुधवार को हुए जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया है। धमाके में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई है। घटना हबीबी नगर इलाके में निर्माण स्थल के पास हुआ है। मृतकों में दंपति और एक अन्य महिला शामिल है। पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। पुलिस महानिरीक्षक ऑपरेशंस और झारखंड पुलिस के प्रवक्ता माइकलराज एस ने बताया कि धमाके की प्रकृति की जांच की जा रही है।
धमाका
नींव खुदाई के दौरान हुआ धमाका
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में निर्माण कार्य के दौरान नींव की खुदाई का काम चल रहा था। तभी यह धमाका हुआ है, जिसमें रशीदा परवीन, नन्ही परविन और सद्दाम की मौत हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतकों में शामिल तीनों लोग विस्फोट से पहले निर्माण स्थल पर झाड़ी साफ कर रहे थे, जबकि एक महिला चारदीवारी पर बैठी धूप सेंक रही थी। वह भी घायल हुई है। इलाके में काफी भीड़ जमा है।
जांच
इलाका सील किया गया
पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाका सील कर दिया है और घटनास्थल पर किसी के आने-जाने पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि जमीन में किसी प्रकार का विस्फोट था, जिस पर प्रहार के बाद प्रतिक्रिया हुई है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) को लेकर भी शक जता रही है।
ट्विटर पोस्ट
धमाके के बाद मौके पर जमा भीड़
#WATCH | Jharkhand: Three people, including a husband and wife and another woman, were killed in an explosion in Hazaribagh. The nature and cause of the explosion are being ascertained. Police and forensic teams are at the spot: Michaelraj S, IG Operations and Jharkhand police… https://t.co/Lfbgx7Vq7W pic.twitter.com/Th4WfxdfxK— ANI (@ANI) January 14, 2026