झारखंड में जितिया पर्व पर पसरा मातम: 2 की मौत, सुरक्षा को लेकर फूटा जन आक्रोश

झारखंड में जितिया पर्व के दौरान 2 दुखद हादसे हुए हैं। पलामू में, राकेश कुमार अपनी मां के साथ तालाब में धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, तभी वह डूब गए।

वहीं, जमशेदपुर में 13 साल की पूनम कुमारी अपनी बहन ज्योति के साथ एक पारिवारिक अनुष्ठान के दौरान तेज नदी की धारा में फंस गईं। ज्योति को तो बचा लिया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्भाग्य से, पूनम को नहीं बचाया जा सका और उनकी मौत हो गई।