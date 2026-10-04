झारखंड में जितिया पर्व पर पसरा मातम: 2 की मौत, सुरक्षा को लेकर फूटा जन आक्रोश
देश
झारखंड में जितिया पर्व के दौरान 2 दुखद हादसे हुए हैं। पलामू में, राकेश कुमार अपनी मां के साथ तालाब में धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, तभी वह डूब गए।
वहीं, जमशेदपुर में 13 साल की पूनम कुमारी अपनी बहन ज्योति के साथ एक पारिवारिक अनुष्ठान के दौरान तेज नदी की धारा में फंस गईं। ज्योति को तो बचा लिया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्भाग्य से, पूनम को नहीं बचाया जा सका और उनकी मौत हो गई।
स्थानीय लोगों की बचाव कोशिशें नाकाम
स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और मदद के लिए पानी में कूद पड़े। हालांकि, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, राकेश और पूनम दोनों अपनी जान गंवा बैठे।
इन दुखद घटनाओं ने लोगों में भारी गुस्सा भर दिया। उन्होंने मिलकर प्रदर्शन किया और त्योहार स्थलों पर बेहतर सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की, ताकि परिवार बिना किसी डर के पर्व मना सकें।