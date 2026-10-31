झांसी में PET अभ्यर्थी ने सैनिटरी पैड में छिपाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रंगे हाथ दबोचा

परीक्षा के दौरान परीक्षक को भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद प्रयागराज के रहने वाले आकाश पटेल को चेक किया गया। तभी उसकी यह योजना सामने आई। उसकी तलाशी ली गई तो छिपा हुआ गैजेट सामने आया। पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने डिवाइस को जब्त कर लिया है। मामले की आगे की जांच की जा रही है। शहर की पुलिस अधीक्षक (SP) प्रीति सिंह ने बताया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आजकल नकल के तरीके लगातार नए और अलग होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ना अब और चुनौतीपूर्ण हो गया है।