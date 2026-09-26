झांसी: गैंगरेप और वीडियो लीक करने की धमकी के बाद 19 वर्षीय युवती ने की आत्महत्या, 5 गिरफ्तार

अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ती चली गई और मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्थानीय अधिकारियों से इस मामले में अब तक की प्रगति और मृतक युवती के परिवार को दिए गए किसी भी मुआवजे के बारे में जानकारी मांगी है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70 के तहत मामले की जांच चल रही है, यह धारा गैंगरेप से संबंधित है।