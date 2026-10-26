70 साल की दादी गलत गाड़ी में बैठीं, AI और गूगल ने परिवार से मिलाया

जीवन आनंद संस्था की टीम ने रजक बी के रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए गूगल सर्च और ChatGPT का सहारा लिया। उन्होंने स्थानीय पुलिस और दूसरे सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर यह काम किया। JAS के ट्रस्टी किसान चौरे ने इस बारे में कहा, "तकनीक रास्ता दिखाती है, लेकिन अपनापन ही परिवारों को जोड़ता है।" आखिरकार, गुरुवार को रजक बी का परिवार उन्हें वापस घर ले आया।