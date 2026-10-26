70 साल की दादी गलत गाड़ी में बैठीं, AI और गूगल ने परिवार से मिलाया
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कर्नाटक की 70 साल की रजक बी गलती से गलत गाड़ी में बैठ गईं और महाराष्ट्र पहुंच गईं। उन्होंने 2 हफ्तों से ज्यादा समय एक स्थानीय आश्रम में बिताया। इस दौरान जीवन आनंद संस्था (JAS) की टीम ने स्थानीय सामुदायिक नेटवर्क की मदद से उनके परिवार का पता लगाया।
JAS ने गूगल सर्च और ChatGPT का इस्तेमाल किया
जीवन आनंद संस्था की टीम ने रजक बी के रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए गूगल सर्च और ChatGPT का सहारा लिया। उन्होंने स्थानीय पुलिस और दूसरे सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर यह काम किया। JAS के ट्रस्टी किसान चौरे ने इस बारे में कहा, "तकनीक रास्ता दिखाती है, लेकिन अपनापन ही परिवारों को जोड़ता है।" आखिरकार, गुरुवार को रजक बी का परिवार उन्हें वापस घर ले आया।