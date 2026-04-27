संगारेड्डी में 10 रुपये की सब्जी पर खूनी तलवारबाज़ी, 2 रेस्टोरेंट कर्मचारी गंभीर घायल

पुलिस जीवा रत्नम की कर रही तलाश

पुलिस को शक है कि जीवा रत्नम का व्यवहार पहले भी हिंसक रहा है। घटना के बाद से वह फरार है। पुलिस निरीक्षक के रवि कुमार ने जानकारी दी कि पुलिस की विशेष टीमें CCTV फुटेज खंगाल रही हैं और आस-पास के इलाकों में उसकी तलाश कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही उसे पकड़ लिया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या वह पहले किसी और मामले में भी शामिल रहा है।