संगारेड्डी में 10 रुपये की सब्जी पर खूनी तलवारबाज़ी, 2 रेस्टोरेंट कर्मचारी गंभीर घायल
तेलंगाना के संगारेड्डी में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। यहां जीवा रत्नम नाम के एक शख्स ने 2 रेस्टोरेंट कर्मचारियों पर तलवार से हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब कर्मचारियों ने उसे सिर्फ 10 रुपये में सब्जी देने से इनकार कर दिया था। इस हमले में दोनों कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस जीवा रत्नम की कर रही तलाश
पुलिस को शक है कि जीवा रत्नम का व्यवहार पहले भी हिंसक रहा है। घटना के बाद से वह फरार है। पुलिस निरीक्षक के रवि कुमार ने जानकारी दी कि पुलिस की विशेष टीमें CCTV फुटेज खंगाल रही हैं और आस-पास के इलाकों में उसकी तलाश कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही उसे पकड़ लिया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या वह पहले किसी और मामले में भी शामिल रहा है।