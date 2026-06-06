JEE एडवांस्ड में महिलाओं का ऐतिहासिक रिकॉर्ड: 10,000 से ज्यादा ने खोला IIT का द्वार

शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक लाकर किया टॉप

IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल करते हुए परीक्षा में टॉप किया है। उन्होंने कुल 360 अंकों में से 330 अंक प्राप्त किए। इस साल लड़कियों में सबसे ज्यादा अंक लाने वाली उम्मीदवार आरोही देशपांडे रहीं, जिन्होंने 280 अंकों के साथ CRL रैंक 77 हासिल की। परीक्षा के लिए करीब 2 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 1.70 लाख से ज्यादा छात्र दोनों पेपर देने के लिए आए। यह बताता है कि IIT में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है।