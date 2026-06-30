प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के मुंह पर टेप लगा होर्डिंग लगाने के मामले में हिरासत में लिए गए जयंत गौतम

गौतम के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी

अधिकारियों ने इन होर्डिंग को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि गौतम के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। पुलिस ने गौतम से पूछताछ की थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के दखल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अब अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि क्या गौतम के पास ये पोस्टर लगाने की अनुमति थी और उनके मकसद को लेकर भी आगे छानबीन की जा रही है। इस घटना ने ऑनलाइन खूब हलचल मचा दी है और लोग इन विवादित पोस्टरों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।