प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के मुंह पर टेप लगा होर्डिंग लगाने के मामले में हिरासत में लिए गए जयंत गौतम
उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़ में पूर्व कांग्रेस सांसद एपी गौतम के बेटे जयंत गौतम को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने हाइवे पर कुछ ऐसी होर्डिंग लगाए थे, जो सबकी नजरें खींच रही थीं। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह पर टेप चिपका दिखाया गया था। इन होर्डिंग के जरिए राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी, महंगाई, बेरोजगारी और परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों को उजागर किया गया था।
गौतम के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी
अधिकारियों ने इन होर्डिंग को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि गौतम के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। पुलिस ने गौतम से पूछताछ की थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के दखल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अब अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि क्या गौतम के पास ये पोस्टर लगाने की अनुमति थी और उनके मकसद को लेकर भी आगे छानबीन की जा रही है। इस घटना ने ऑनलाइन खूब हलचल मचा दी है और लोग इन विवादित पोस्टरों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।