जापान की चेतावनी: एल नीनो से 2026 मानसून पर संकट, क्या IOD करेगा बचाव?
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जापान की मौसम एजेंसी के मुताबिक, एल नीनो आधिकारिक तौर पर आ चुका है। यह जलवायु घटना आमतौर पर भारत में गर्मी बढ़ाती है, बारिश कम करती है और सूखे का खतरा बढ़ा देती है। इसी वजह से 2026 का मानसून सामान्य से कमजोर रहने की उम्मीद है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने भी चेतावनी दी है कि एल नीनो दुनिया भर के मौसम पैटर्न पर असर डाल सकता है।
IOD से भारत के मानसून को मिल सकती है मदद
कम बारिश की वजह से भारतीय किसानों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। मगर राहत की बात ये है कि विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई के आसपास एक सकारात्मक इंडियन ओशन डोल (IOD) बन सकता है। अगर ऐसा होता है, तो मानसून सीजन के दूसरे हिस्से में बारिश अच्छी होने की संभावना है। इससे एल नीनो के बुरे असर कुछ हद तक कम हो सकते हैं।