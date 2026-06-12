जापान की चेतावनी: एल नीनो से 2026 मानसून पर संकट, क्या IOD करेगा बचाव?

IOD से भारत के मानसून को मिल सकती है मदद

कम बारिश की वजह से भारतीय किसानों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। मगर राहत की बात ये है कि विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई के आसपास एक सकारात्मक इंडियन ओशन डोल (IOD) बन सकता है। अगर ऐसा होता है, तो मानसून सीजन के दूसरे हिस्से में बारिश अच्छी होने की संभावना है। इससे एल नीनो के बुरे असर कुछ हद तक कम हो सकते हैं।