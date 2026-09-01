दिल्ली में BRICS पूर्वाभ्यास और शोभा यात्रा के कारण सड़कें बंद, जानिए पूरी ट्रैफिक व्यवस्था

अगर आपको कहीं बाहर निकलना है, तो अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें। पुलिस ने सलाह दी है कि जिन सड़कों पर ट्रैफिक होगा, उनसे बचें। इनकी जगह पंचकुइयां रोड या न्यू रोहतक रोड जैसे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करना आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। आपातकालीन वाहनों (जैसे एम्बुलेंस) को रास्ता पहले दिया जाएगा, इसलिए अगर आपको जाम में भी एम्बुलेंस आगे बढ़ते दिखे तो घबराएं नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं दिल्ली में होने वाले बड़े आयोजनों की तैयारियों का हिस्सा हैं। ऐसे में लोगों को थोड़ा सब्र रखना होगा।