जन सुराज पार्टी के मैनेजर ट्रेन से लापता, CCTV ने बढ़ाया रहस्य

गुप्ता के वापस न आने पर उनके सहकर्मी गौतम कुमार ने तुरंत मुरी जंक्शन पर उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। रेलवे पुलिस और स्थानीय अधिकारी इस मामले की जांच में जुट गए हैं।

मुरी जंक्शन के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। अब तक की जांच में यह पक्का हो गया है कि गुप्ता मुरी स्टेशन पर ट्रेन से नहीं उतरे थे। उनका फोन भी बंद है, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है। उनकी तलाश अभी भी जारी है और सभी को ताजा जानकारी का इंतजार है।