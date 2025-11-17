कश्मीर में हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू, श्रीनगर और शोपियां में तापमान शून्य से नीचे पहुंचा
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर में हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू हो गई है। सोमवार को राजधानी श्रीनगर समेत कई इलाकों में तापमान शून्य के नीचे पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, श्रीनगर में सोमवार तड़के मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, जहां पारा माइनस 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। में यह गिरावट कश्मीर घाटी में सर्दी के और तेज होने का संकेत है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने राहत उपाय करना शुरू कर दिए हैं।
ठंड
किस इलाके में गिरा सबसे ज्यादा तापमान?
कश्मीर घाटी में अपने हरे-भरे घास के मैदानों के लिए मशहूर प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम का तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के प्रवेश द्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज है। गुलमर्ग के प्रतिष्ठित स्की रिसॉर्ट में तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस है। यहां बर्फबारी बढ़ने की संभावना है। शोपियां संभाग का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां तापमान -4.0 डिग्री सेल्सियस है।
शीतलहर
पहाड़ों पर ठंड बढ़ने से मैदानी इलाकों में शीतलहर की संभावना
जम्मू-कश्मीर समेत हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है। यहां ऊंचाई वाले इलाकों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। IMD के मुताबिक, पहाड़ों पर ठंड बढ़ने से मैदान पर शीतलहर असर दिखेगा। वैसे, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में 18-19 नवंबर को शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की संभावना है। पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 18-20, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में 18-19 नवंबर को शीतलहर की संभावना है।