कश्मीर में हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू, श्रीनगर और शोपियां में तापमान शून्य से नीचे पहुंचा

लेखन गजेंद्र 04:34 pm Nov 17, 202504:34 pm

जम्मू-कश्मीर में हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू हो गई है। सोमवार को राजधानी श्रीनगर समेत कई इलाकों में तापमान शून्य के नीचे पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, श्रीनगर में सोमवार तड़के मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, जहां पारा माइनस 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। में यह गिरावट कश्मीर घाटी में सर्दी के और तेज होने का संकेत है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने राहत उपाय करना शुरू कर दिए हैं।