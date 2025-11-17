मुंबई: ऑटो-टैक्सी के पहियों पर लग सकते हैं ब्रेक, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
मुंबई में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की आपूर्ति बहाल नहीं करने पर मुंबई ऑटो रिक्शा और टैक्सी मेन यूनियन के अध्यक्ष ने 17 नवंबर को ऑटो और टैक्सियों का संचालन प्रभावित होने की चेतावनी दी है। यूनियन के अध्यक्ष शशांक राव ने कहा कि आपूर्ति चालू नहीं हुई तो आवागमन की समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने बताया कि केवल वही लोग ऑटो-टैक्सी चला पा रहे हैं, जिनके पास सिलेंडर में कुछ रिजर्व CNG मौजूद है।
अव्यवस्था
शाम को हो सकती है अव्यवस्था
यूनियन के अध्यक्ष राव ने CNBC-TV18 से बातचीत में कहा, "अगर, स्थिति कुछ घंटों में नहीं सुधरी तो शाम तक लगभग सभी ऑटो और टैक्सियां सड़कों से गायब हो जाएंगी।" उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के लिए ऑटो और टैक्सियों की उपलब्धता न होने से शाम के व्यस्ततम समय में स्थिति बेहद अव्यवस्थित हो सकती है। राव के अनुसार, मुंबई में लगभग 30,000 काली-पीली टैक्सियां और लगभग 2.80 लाख ऑटो रिक्शा हैं।
कारण
इस वजह से बाधित हुई आपूर्ति
यह स्थिति वडाला स्थित सिटी गेट स्टेशन (CGS) पर महानगर गैस लिमिटेड (MGL) की आपूर्ति लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण CNG आपूर्ति बाधित होने से पैदा हुई है। रविवार (16 नवंबर) की सुबह लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद गैस का प्रवाह भी बहाल कर दिया गया, लेकिन सीमित सीमा तक, जिससे गैस आपूर्ति का दबाव और प्रभावित हुआ। कंपनी ने कहा कि आपूर्ति बहाल होने में कुछ समय लगेगा और 18 नवंबर से स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।