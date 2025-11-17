CNG की आपूर्ति बाधित होने से मुंबई ऑटो-टैक्सी का संचालन प्रभावित होगा (तस्वीर: एक्स/@kammy_cal)

मुंबई: ऑटो-टैक्सी के पहियों पर लग सकते हैं ब्रेक, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

मुंबई में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की आपूर्ति बहाल नहीं करने पर मुंबई ऑटो रिक्शा और टैक्सी मेन यूनियन के अध्यक्ष ने 17 नवंबर को ऑटो और टैक्सियों का संचालन प्रभावित होने की चेतावनी दी है। यूनियन के अध्यक्ष शशांक राव ने कहा कि आपूर्ति चालू नहीं हुई तो आवागमन की समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने बताया कि केवल वही लोग ऑटो-टैक्सी चला पा रहे हैं, जिनके पास सिलेंडर में कुछ रिजर्व CNG मौजूद है।