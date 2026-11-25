जम्मू-कश्मीर में 23 नवंबर को पहली बार वक्फ दिवस मनाया गया। इस समारोह में 'वंदे मातरम' बजाया गया, जिसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कश्मीर के प्रमुख मौलवी मीरवाइज उमर फारूक की अगुवाई वाले मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।

यह संगठन जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इस्लामिक विचारों वाले धार्मिक संगठनों का एक मंच है। इनका कहना है कि यह गीत कश्मीरी मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं के उलट है।