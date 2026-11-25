'वंदे मातरम' को लेकर कश्मीर में छिड़ी बहस, जानिए क्या है मामला
जम्मू-कश्मीर में 23 नवंबर को पहली बार वक्फ दिवस मनाया गया। इस समारोह में 'वंदे मातरम' बजाया गया, जिसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कश्मीर के प्रमुख मौलवी मीरवाइज उमर फारूक की अगुवाई वाले मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।
यह संगठन जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इस्लामिक विचारों वाले धार्मिक संगठनों का एक मंच है। इनका कहना है कि यह गीत कश्मीरी मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं के उलट है।
कानूनी राय लेने और प्रतिनिधित्व पर विचार कर रहा मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा
मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा का कहना है कि आधिकारिक कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' को शामिल करना देशभक्ति और धार्मिक मान्यताओं के बीच की लक्ष्मण रेखा को लांघना है।
उनका तर्क है कि इससे उनके अधिकारों और मुस्लिम वक्फ संपत्तियों की पवित्रता की अनदेखी हो रही है।
यह संगठन अब कानूनी सलाह लेने और अधिकारियों को एक औपचारिक प्रतिनिधित्व सौंपने पर विचार कर रहा है। उनका कहना है कि यह जम्मू-कश्मीर में सरकारी कार्यक्रमों, शिक्षण संस्थानों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में 'वंदे मातरम' को जबरन शामिल करने जैसा है।