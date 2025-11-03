जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में जंगलों के अंदर बने 2 पुराने आतंकी ठिकाने ध्वस्त
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जंगल के अंदर बने 2 पुराने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। यह अभियान दमहाल हंजीपोरा के वन क्षेत्र में नौ राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक खुफिया जानकारी मिलने के बाद चलाया था। इस दौरान सुरक्षा बलों को अहमदाबाद और नेंगरीपोरा के बीच वन क्षेत्र में पुराने ठिकाने मिले थे। यहां हाल में किसी प्रकार की गतिविधि की आशंका जताई गई है।
जांच
ठिकानों से क्या-क्या बरामद हुआ?
सेना के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि आतंकियों के ठिकाने से गैस सिलेंडर, कपड़े और अन्य उपयोग की कई वस्तुएं बरामद की गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व में सक्रिय आतंकी संगठनों से जुड़े लोग इन ठिकानों का उपयोग कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंद कर दी है और संदिग्ध वस्तुओं की बरामदगी के लिए तलाशी ली जा रही है। बरामद अन्य सामान फॉरेंसिक टीम को सौंपा गया है।
आतंकी
कुलगाम का जंगल संवेदनशील
सुरक्षा बलों के अधिकारियों का कहना है कि कुलगाम का जंगल संवेदनशील है, जहां पहले भी आतंकी ठिकाने बनते आए हैं। वर्तमान में मिला ठिकाना पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। इससे पहले 14 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर और दुदनियाल के पास नियंत्रण रेखा (LoC) पर 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। इलाके में सेना के जवान पूरी तरह सतर्क हैं। हर प्रकार की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।