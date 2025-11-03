जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में जंगल के अंदर बने 2 पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में जंगलों के अंदर बने 2 पुराने आतंकी ठिकाने ध्वस्त

लेखन गजेंद्र 04:11 pm Nov 03, 202504:11 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जंगल के अंदर बने 2 पुराने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। यह अभियान दमहाल हंजीपोरा के वन क्षेत्र में नौ राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक खुफिया जानकारी मिलने के बाद चलाया था। इस दौरान सुरक्षा बलों को अहमदाबाद और नेंगरीपोरा के बीच वन क्षेत्र में पुराने ठिकाने मिले थे। यहां हाल में किसी प्रकार की गतिविधि की आशंका जताई गई है।