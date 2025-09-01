जम्मू-कश्मीर: पुंछ में LoC के पास आतंकवादी गतिविधि का शक, भारी गोलीबारी

कॉर्प्स ने जानकारी दी कि सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दी और जवानों को अपने-अपने क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक, सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अपने सैनिकों की पुनः तैनाती और पुनः दिशा निर्धारित की गई है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। इलाके में गश्त भी जारी है और ड्रोन से नजर रखी जा रही है।

जांच

2 दिन पहले मारा गया घुसपैठ का बड़ा नेता

शनिवार 30 अगस्त को बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में एक आतंकवादी के साथ घुसपैठ के दौरान सुरक्षा बलों ने 'मानव GPS' के नाम से मशहूर बागु खान को मार गिराया था। खान 100 घुसपैठ के प्रयासों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें अधिकांश सफल थे। खान उर्फ ​​समंदर चाचा 1995 से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में सक्रिय था और उसे कश्मीर घाटी में घुसपैठ का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। उसे गुप्त रास्तों और दुर्गम इलाकों की जानकारी थी।