जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों की जैश के आतंकियों के साथ मुठभेड़, गोलबारी जारी

लेखन गजेंद्र 04:02 pm Jan 13, 202604:02 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में मंगलवार को सुरक्षा बलों और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। घाटी में गोलीबारी जारी है। सुरक्षा बलों ने बिलावार इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था, तभी उनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी गई। हालांकि, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। अभी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है।