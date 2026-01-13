जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों की जैश के आतंकियों के साथ मुठभेड़, गोलबारी जारी
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में मंगलवार को सुरक्षा बलों और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। घाटी में गोलीबारी जारी है। सुरक्षा बलों ने बिलावार इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था, तभी उनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी गई। हालांकि, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। अभी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है।
मुठभेड़
3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोलीबारी सबसे पहले बिलावार के नजोते वन क्षेत्र से हुई, जो काहोग वन क्षेत्र में है। यहां कम से कम 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बल मौके पर भेजा है। गोलीबारी को देखते हुए सुरक्षा बल को अलर्ट किया है। बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रही है।
ट्विटर पोस्ट
इलाके में गोलियों की आवाज
Najot, Billawar Kathua— War & Gore (@Goreunit) January 13, 2026
Visuals from the Encounter site where one Terrorist is trapped. Firing is still going on. https://t.co/nLQPx57p9S pic.twitter.com/AE8mlzonhi