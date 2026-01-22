जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरा, 4 जवानों की मौत
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के डोडा में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां सेना का एक वाहन गहरे खाई में गिर गया, जिससे 4 जवानों की मौत हो गई और 9 घायल बताए जा रहे हैं। घटना के समय वाहन डोडा में भद्रवाह चंबा रोड से जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर हालत पहले से खराब है। वाहन 200 फीट गहरी खाई में गिरा है। जवानों को निकालने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय जवानों का वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। घटना के बाद पुलिस औऱ बचाव दल को मौके पर भेजा गया। अधिक घायलों को निकालकर पास के स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी तक सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
कुछ दिन पहले गुलमर्ग में हुआ था हादसा
इस घटना से पहले गुलमर्ग सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास 2 सेना के कुलियों की फिसलकर मौत हुई थी। यहां के अनीता पोस्ट जा रहे कुली 8 जनवरी को एक गहरी खाई में गिर गए थे। उनके शव दो दिन बाद बरामद किए गए थे। पिछले साल मई में, जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में एक वाहन के सड़क से फिसलकर 700 फुट गहरी खाई में गिरने से 3 सेना के जवानों की मौत हो गई थी।