जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरने से 4 जवानों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरा, 4 जवानों की मौत

लेखन गजेंद्र 02:03 pm Jan 22, 202602:03 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के डोडा में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां सेना का एक वाहन गहरे खाई में गिर गया, जिससे 4 जवानों की मौत हो गई और 9 घायल बताए जा रहे हैं। घटना के समय वाहन डोडा में भद्रवाह चंबा रोड से जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर हालत पहले से खराब है। वाहन 200 फीट गहरी खाई में गिरा है। जवानों को निकालने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।