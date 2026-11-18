जम्मू-कश्मीर के DGP प्रभात नलिन ने बताया कि 2 साल में सिर्फ 2 कश्मीरी युवक लश्कर में शामिल हुए

जम्मू-कश्मीर के DGP ने बताया- 2 साल में सिर्फ 2 कश्मीरी युवक लश्कर में शामिल हुए

लेखन गजेंद्र 05:21 pm Nov 18, 202605:21 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात ने बुधवार को बताया कि स्थानीय स्तर पर आतंकियों की भर्ती पर लगाम लगी है और ये लगभग शून्य हो गई है। प्रभात ने बताया कि पिछले 2 सालों में सिर्फ 2 कश्मीरी युवा पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) में भर्ती हुए हैं। प्रभात ने यह बात तब कही, जब बुधवार को कुलगाम में लश्कर कमांडर लतीफ भट और सोमवार को उसका साथी उमर निसार डार मारे गए हैं।