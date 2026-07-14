आतंकी हाफिज सईद पर शिकंजा, जम्मू कोर्ट ने पहलगाम हमले में जारी किया गैर-जमानती वारंट

हाफिज सईद, जो 2008 के मुंबई हमलों जैसे कई बड़े हमलों में पहले से ही वांछित है, उस पर उसकी अनुपस्थिति (इन एब्सेंशिया) में ही मुकदमा चलेगा क्योंकि वह भारत में मौजूद नहीं है।

नए कानूनी प्रावधानों के अनुसार, उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है और दोषी भी ठहराया जा सकता है, भले ही वह भारत में कभी आए ही नहीं। मामले को मजबूत करने के लिए, NIA वारंट और प्रोक्लेमेशन भेज रही है। इन्हें उसके इंटरपोल रेड नोटिस से जुड़े दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा। एजेंसी पाकिस्तान से मदद मांग रही है। इसका मकसद यह है कि एक मजबूत कानूनी आधार तैयार हो सके और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर न्याय के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके।