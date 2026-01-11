जम्मू-कश्मीर: अंतरराष्ट्रीय सीमा और LoC के पास 3 क्षेत्रों में दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन

जम्मू-कश्मीर में रविवार शाम सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) और नियंत्रण रेखा (LoC) के पास कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। उसके बाद सुरक्षा बल और एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 5 ड्रोन मूवमेंट सामने आए, जिसके बाद भारतीय सीमा पर हथियार या प्रतिबंधित सामान गिराए जाने की संभावना को देखते हुए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। आइए पूरी खबर जानते हैं।

हरकत भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते नजर आएं संदिग्ध ड्रोन भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि सभी उड़ने वाली वस्तुएं (संदिग्ध ड्रोन) सीमा पार से भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करती हुई देखी गईं, जो कुछ समय के लिए संवेदनशील स्थानों के ऊपर मंडराती रहीं और फिर पाकिस्तान की ओर वापस लौट गईं। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मानक संचालन प्रक्रियाओं को सक्रिय कर दिया, जिसमें आस-पास की चौकियों पर तैनात सैनिकों को सतर्क करना और संदिग्ध ड्रॉप जोन में समन्वित तलाशी अभियान शुरू करना शामिल था।

गोलीबारी राजौरी जिले में सेना के जवानों को करनी पड़ी गोलीबारी अधिकारियों के अनुसार, राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर की सुरक्षा कर रहे सेना के जवानों ने शाम करीब 06:35 बजे गनिया-कलसियां ​​गांव के ऊपर एक ड्रोन को देखने के बाद कथित तौर पर मध्यम और हल्की मशीन गनों से गोलीबारी की। लगभग उसी समय तेरियाथ क्षेत्र के खब्बर गांव के पास एक और ड्रोन जैसी वस्तु देखी गई। अधिकारियों ने बताया कि टिमटिमाती रोशनी वाली यह वस्तु कलाकोट के धर्मसाल गांव से आती हुई दिखी थीं।

अन्य सांबा जिले में भी दिखे संदिग्ध ड्रोन अधिकारियों के अनुसार, सांबा जिले से भी इसी तरह की घटनाएं सामने आईं, जहां रामगढ़ सेक्टर के चक बाबराल गांव के ऊपर शाम करीब 07:15 बजे एक ड्रोन जैसी वस्तु कुछ मिनटों तक मंडराती हुई देखी गई। पूंछ जिले में सुरक्षाकर्मियों ने शाम लगभग 06:25 बजे LoC के किनारे मनकोट सेक्टर में एक और संदिग्ध ड्रोन को देखा गया। इन घटनाओं के बाद प्रभावित क्षेत्रों में सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया।

