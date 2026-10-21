पाकिस्तान की 'हनीट्रैप' साजिश, महिलाओं के भेष में भारतीयों को फंसा रहे
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसियां भारतीयों को जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। ये जासूस अनजान नंबरों से कॉल करते हैं और महिला बनकर बात करते हैं, ताकि गोपनीय जानकारी हासिल कर सकें।
पुलिस महानिरीक्षक तेजेंद्र सिंह ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान कॉलर को अपनी निजी जानकारी बिल्कुल न दें।
सेना के अधिकारी की पत्नी पर खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप
पुलिस एक ऐसे मामले की जांच कर रही है, जिसमें तेलंगाना की एक महिला पर आरोप है। यह महिला जम्मू में अपने सैन्य अधिकारी पति के साथ रहती है और इसने विदेशी एजेंटों को खुफिया जानकारी दी है।
बताया गया है कि ये एजेंट खुद को शिक्षाविद बताकर महिला के संपर्क में आए थे।
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं।
पुलिस महानिरीक्षक तेजेंद्र ने साफ-साफ कहा है कि अगर किसी अनजान नंबर से, खासकर पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आए, तो बहुत सावधान रहें। अगर आप उस व्यक्ति को निजी तौर पर नहीं जानते, तो उससे बात न करें। अगर कोई छोटी सी भी जानकारी मांगता है, तो उसे साझा बिल्कुल न करें। ऐसे हालात में तुरंत अपने नजदीकी थाने में इसकी जानकारी दें।