पाकिस्तान की 'हनीट्रैप' साजिश, महिलाओं के भेष में भारतीयों को फंसा रहे

पुलिस एक ऐसे मामले की जांच कर रही है, जिसमें तेलंगाना की एक महिला पर आरोप है। यह महिला जम्मू में अपने सैन्य अधिकारी पति के साथ रहती है और इसने विदेशी एजेंटों को खुफिया जानकारी दी है।

बताया गया है कि ये एजेंट खुद को शिक्षाविद बताकर महिला के संपर्क में आए थे।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं।

पुलिस महानिरीक्षक तेजेंद्र ने साफ-साफ कहा है कि अगर किसी अनजान नंबर से, खासकर पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आए, तो बहुत सावधान रहें। अगर आप उस व्यक्ति को निजी तौर पर नहीं जानते, तो उससे बात न करें। अगर कोई छोटी सी भी जानकारी मांगता है, तो उसे साझा बिल्कुल न करें। ऐसे हालात में तुरंत अपने नजदीकी थाने में इसकी जानकारी दें।