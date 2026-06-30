जम्मू-कश्मीर पुलिस को अमरनाथ यात्रा से पहले मिली बड़ी सफलता, ISI का 20 साल पुराना एजेंट गिरफ्तार

कई आतंकी संगठनों से हैं लतीफ के संबंध

जानकारी के मुताबिक, लतीफ जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे आतंकी संगठनों के साथ काम करता था। उसके पाकिस्तान की ISI से भी गहरे संपर्क थे। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। खासकर ऐसे समय में जब भारी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आने वाले हैं। इस बीच, प्रशासन यात्रा के मुख्य रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर रहा है ताकि यात्रा के दौरान सभी को सुरक्षित रखा जा सके। यह यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी।