जम्मू-कश्मीर के इस मदरसे पर कसा UAPA का शिकंजा, JeI से संबंध बना वजह

अधिकारियों ने सिराज-उल-उलूम के जमात-ए-इस्लामी से संबंधों का आरोप लगाया

अधिकारियों ने बताया कि सिराज-उल-उलूम के प्रतिबंधित JeI के साथ गुप्त संबंध थे। इसके अलावा, जमीन के सौदों में भी कई गड़बड़ियां सामने आईं, यह बिना पंजीकरण के चल रहा था और इसके पैसों के लेन-देन में भी काफी अनियमितताएं पाई गईं। इस मदरसे के कुछ पुराने छात्रों के उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होने की बात भी सामने आई है, यहां तक कि साल 2019 के एक कार बम विस्फोट से भी इनके संबंध होने का आरोप है। मदरसे ने इन आरोपों पर अपनी सफाई देने की कोशिश तो की, लेकिन अधिकारी उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए। सरकार का कहना है कि यह कदम ऐसे संस्थानों के गलत इस्तेमाल को रोकने और इलाके की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।