जम्मू-कश्मीर के कुछ मौलवियों ने श्रीनगर में 23 नवंबर, 2026 को हुए एक वक्फ बोर्ड कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' के दौरान खड़े होने पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है।

इस घटना के बाद स्थानीय धार्मिक संगठनों, खासकर मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) ने काफी आलोचना की थी। उनका कहना था कि यह इस्लामी रिवाजों के खिलाफ है।

दरअसल, वक्फ बोर्ड कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' बजाय गया था और इस दौरान कुछ मौलवी सम्मान में खड़े हो गए थे।