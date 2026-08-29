जामिया में प्रवेश में गड़बड़ी को लेकर बवाल, कैंटीन में विरोध के बाद 4 छात्र निलंबित

इन छात्रों को तीन से दस दिनों के लिए निलंबित किया गया है। उन्हें परिसर में आने से मना किया गया है और अपने काम के लिए स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व NSUI ने किया था, जिसने परीक्षा परिणामों और प्रवेश में और अधिक पारदर्शिता लाने की मांग की थी। साथ ही संगठन ने प्रवेश प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच की भी मांग की। जहां NSUI का कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की, वहीं विश्वविद्यालय का जोर है कि उसकी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। विश्वविद्यालय ने यह भी आश्वासन दिया कि छात्रों की चिंताओं की सही माध्यम से समीक्षा की जाएगी।