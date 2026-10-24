जामिया मिलिया इस्लामिया में अब ऑनलाइन लगेंगी कक्षाएं, परिसर में प्रदर्शन के बीच फैसला

शुक्रवार को खबरें आई थीं कि प्रदर्शन के दौरान परिसर में कथित तौर पर 'आजाद कश्मीर' के नारे लगाए गए थे।

हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों और उनसे मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इन आरोपों को खंडन किया है।

मसूद ने कहा, "वहां 'आजाद कश्मीर' की मांग करने वाला कोई नारा नहीं लगाया गया, एक भी नहीं। मैंने सबके सामने खड़े होकर ऐसे नारों की कड़ी निंदा की और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।"