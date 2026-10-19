जामिया में शिकायतों के लिए बनी समिति, थमेगी छात्रों की भूख हड़ताल?
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए 7 सदस्यों की एक समिति बनाई है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने इस समिति के गठन की जानकारी दी। इसे उपकुलपति प्रो मजहर आसिफ के निर्देश पर गठित किया गया है। इस समूह का मुख्य मकसद छात्रों की शिकायतों को सुनना और उनका समाधान करना है, ताकि परिसर में फिर से सामान्य माहौल बन सके।
गार्डों से झड़प के बाद जामिया के छात्र हड़ताल पर
कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब और बढ़ गया है। 5 छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू की है, जिनमें से 4 अब भी अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। यह तब हुआ जब उनकी विश्वविद्यालय के गार्डों से झड़प हुई थी। खबरें यह भी हैं कि कुछ नकाबपोश गार्डों ने छात्रों पर बल प्रयोग किया, जिसके चलते एक प्रदर्शनकारी बेहोश हो गया। इन्हीं सब शिकायतों को दूर करने और कैंपस में हालात सामान्य करने के लिए यह नई समिति बनाई गई है।