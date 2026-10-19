जामिया में शिकायतों के लिए बनी समिति, थमेगी छात्रों की भूख हड़ताल?

कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब और बढ़ गया है। 5 छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू की है, जिनमें से 4 अब भी अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। यह तब हुआ जब उनकी विश्वविद्यालय के गार्डों से झड़प हुई थी। खबरें यह भी हैं कि कुछ नकाबपोश गार्डों ने छात्रों पर बल प्रयोग किया, जिसके चलते एक प्रदर्शनकारी बेहोश हो गया। इन्हीं सब शिकायतों को दूर करने और कैंपस में हालात सामान्य करने के लिए यह नई समिति बनाई गई है।