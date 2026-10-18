जामिया विश्वविद्यालय ने सुरक्षा कारणों से बंद किए पुस्तकालय, छात्रों और प्रशासन में टकराव

छात्र यूनियन की मांग 12 अक्टूबर को भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से बढ़ती जा रही है। मामला तब और गरमा गया जब छात्रों ने बताया कि प्रशासन ने उन्हें गुलिस्तान-ए-गालिब गार्डन में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। आरोप है कि छात्रों को तय जगह से बाहर कर दिया गया। इसके बाद लगभग 100 छात्र गेट नंबर सात से परिसर में घुस गए, जिससे सुरक्षाकर्मियों के साथ उनकी झड़प हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन उन्हें छात्रों को हटाने के लिए बुलाया गया था। विश्वविद्यालय ने कहा कि गेट 18 ही प्रदर्शन के लिए तय जगह है, लेकिन आयोजकों का दावा है कि उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं मिली। कुछ छात्र प्रशासन के रवैये को लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं। उनका कहना है कि वे बल प्रयोग की जगह खुली बातचीत चाहते हैं।