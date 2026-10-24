जामिया में छात्रों का संघर्ष तेज: 2 लाइब्रेरी पर ताले, प्रशासन ने दर्ज कराई पुलिस में शिकायत

दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) विश्वविद्यालय ने अपनी 2 मुख्य लाइब्रेरी, डॉ. जाकिर हुसैन लाइब्रेरी और ओल्ड लाइब्रेरी, को बंद कर दिया है। इससे कई छात्रों को पढ़ाई करने के लिए जरूरी जगह नहीं मिल पा रही है।

यह कदम लगभग 2 हफ्ते से चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया है। छात्र मांग कर रहे हैं कि उनकी छात्र संघ को फिर से बहाल किया जाए, जो साल 2006 से अस्तित्व में नहीं है।

मामला तब और गंभीर हो गया, जब कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए और उन्होंने यूनिवर्सिटी सुरक्षा गार्डों पर प्रदर्शन वाली जगहों को खाली कराने का आरोप लगाया।