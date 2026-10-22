जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने स्थापना दिवस समारोह रद्द किए, जानिए कारण
जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने 106वें स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाला था, लेकिन छात्रों के विरोध प्रदर्शनों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया।
छात्र अपने छात्र संघ की बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसे 2006 में भंग कर दिया गया था।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए छात्रों और कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया।
जामिया के पांच छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू की
विरोध प्रदर्शन 12 अक्टूबर को तब शुरू हुए, जब पांच छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तब से, विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को सुलझाने और नए छात्र संघ का संविधान बनाने के लिए कई समितियां गठित की हैं।
सुरक्षा कारणों से लाइब्रेरी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई और तीन छात्रों को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, अब इन छात्रों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है।
बातचीत जारी रहने के बावजूद छात्र निष्पक्ष चुनाव कराने, उन पर चल रही कार्रवाई खत्म करने और किसी भी तरह की धमकियों से बेहतर सुरक्षा मिलने की मांग पर अड़े हैं।