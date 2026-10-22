जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने स्थापना दिवस समारोह रद्द किए, जानिए कारण

विरोध प्रदर्शन 12 अक्टूबर को तब शुरू हुए, जब पांच छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तब से, विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को सुलझाने और नए छात्र संघ का संविधान बनाने के लिए कई समितियां गठित की हैं।

सुरक्षा कारणों से लाइब्रेरी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई और तीन छात्रों को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, अब इन छात्रों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है।

बातचीत जारी रहने के बावजूद छात्र निष्पक्ष चुनाव कराने, उन पर चल रही कार्रवाई खत्म करने और किसी भी तरह की धमकियों से बेहतर सुरक्षा मिलने की मांग पर अड़े हैं।