नेपाल बाढ़: 315 भारतीय लापता, जयशंकर ने 21 बचाए गए तीर्थयात्रियों का किया स्वागत

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में नेपाल की भयंकर बाढ़ से बचाए गए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा करते हुए, उन्होंने कहा कि इन तीर्थयात्रियों की आपबीती ने उनके मन को छू लिया है।

उन्होंने इन सभी को सुरक्षित घर लाने में मदद के लिए नेपाल के अधिकारियों और भारतीय दूतावास दोनों का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि लगभग 315 भारतीयों से संपर्क साधने की कोशिशें अब भी जारी हैं, जो लापता बताए जा रहे हैं।