नेपाल बाढ़: 315 भारतीय लापता, जयशंकर ने 21 बचाए गए तीर्थयात्रियों का किया स्वागत
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में नेपाल की भयंकर बाढ़ से बचाए गए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा करते हुए, उन्होंने कहा कि इन तीर्थयात्रियों की आपबीती ने उनके मन को छू लिया है।
उन्होंने इन सभी को सुरक्षित घर लाने में मदद के लिए नेपाल के अधिकारियों और भारतीय दूतावास दोनों का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि लगभग 315 भारतीयों से संपर्क साधने की कोशिशें अब भी जारी हैं, जो लापता बताए जा रहे हैं।
नेपाल बाढ: 538 की मौत, 977 लापता
नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें कम से कम 538 लोगों की जान चली गई है और 977 लोग अब भी लापता हैं। इन लापता लोगों में सैकड़ों विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
चितवन और नवलपरासी ईस्ट जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लापता लोगों की तलाश करने और इस मुश्किल घड़ी में बचे हुए लोगों की मदद करने के लिए खोज और बचाव दल लगातार जुटे हुए हैं।