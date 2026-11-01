जयशंकर का खुलासा: G20 में यूक्रेन को लेकर मोदी और पुतिन के बीच हुई 'सीधी बात'
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विदेश मंत्री जयशंकर ने अटलांटा में हुई G20 बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन से मुलाकात की और यूक्रेन विवाद पर चर्चा की। भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि मॉस्को, कीव और वॉशिंगटन जैसे अहम देशों के साथ उसकी बातचीत जारी रहे, ताकि इस संकट का कोई हल ढूंढा जा सके। यह मुलाकात इसी कोशिश का एक हिस्सा थी।
भारत शिपिंग, अनाज निर्यात और ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहा
जयशंकर ने यह भी बताया कि भारत खासतौर पर आम नागरिकों से जुड़ी शिपिंग को सुरक्षित रखने, अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने और ऊर्जा की आपूर्ति को बनाए रखने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध के चलते इन सभी क्षेत्रों पर बहुत बुरा असर पड़ा है।