नेशनल ज्योग्राफिक की 'बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2027' सूची में शामिल हुआ भारत का ये शहर

नेशनल जियोग्राफिक ने अपनी 'बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2027' सूची जारी की है, जिसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर ने अपनी जगह बनाई है।

यह तब हुआ है जब गुलाबी शहर अपनी स्थापना के 300 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है।

दुनियाभर से चुनी गई सिर्फ 25 जगहों में जयपुर भी शामिल है, जिन्हें उनकी खास संस्कृति और पर्यटन के अनुकूल माहौल के लिए पहचाना गया है।