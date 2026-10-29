करवा चौथ ने तोड़ी 13 साल की शादी, दूसरे के लिए व्रत रखने पर पति को मिला तलाक

जयपुर की एक फैमिली कोर्ट ने एक पति को तलाक दे दिया है। पति का दावा था कि उसकी पत्नी ने किसी और के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। जज ने इस मामले में कहा कि इससे उनके 13 साल पुराने शादी के रिश्ते में भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया।

यह दंपत्ति एक साल से ज्यादा समय से अलग रह रहा था। पति ने अदालत में बताया कि 2019 से उसे मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा था और पत्नी उससे करीब नहीं आती थी।