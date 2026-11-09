जयपुर: कैफे मालिक को बेरहमी से पीटा, वायरल वीडियो से हड़कंप

जयपुर में 'ओवन द बेकरी कैफे' चलाने वाले मयंक गोपालिया पर 5 नवंबर की रात बाइक पर आए कुछ लोगों ने घेर कर हमला किया। हमलावरों ने उन्हें लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा।

इस हमले का वीडियो ऑनलाइन खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मयंक बेहोश होकर गिरते दिख रहे हैं। हमले के बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।