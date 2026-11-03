जयपुर में 35,000 लीटर संदिग्ध घी जब्त, फैक्ट्री को किया गया सील

जयपुर के अधिकारियों ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा और उसे सील कर दिया। यहां से 35,000 लीटर घी भी जब्त किया गया। अधिकारियों को शक है कि यह घी नकली हो सकता है या इसमें मिलावट हो सकती है। यह कार्रवाई राजस्थान सरकार के 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत की गई है, जिसका मकसद खाने-पीने की चीजों में मिलावट रोकना है। जिस फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई उसका नाम हिमालय डेयरी प्रोडक्ट्स है। यहां फूड लाइसेंस नहीं मिला। अब जब्त किए गए घी के सैंपल लैब में भेजे गए हैं, जहां यह पता चलेगा कि इसमें कोई मिलावट है या नहीं।