जयपुर में 35,000 लीटर संदिग्ध घी जब्त, फैक्ट्री को किया गया सील
जयपुर के अधिकारियों ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा और उसे सील कर दिया। यहां से 35,000 लीटर घी भी जब्त किया गया। अधिकारियों को शक है कि यह घी नकली हो सकता है या इसमें मिलावट हो सकती है। यह कार्रवाई राजस्थान सरकार के 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत की गई है, जिसका मकसद खाने-पीने की चीजों में मिलावट रोकना है। जिस फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई उसका नाम हिमालय डेयरी प्रोडक्ट्स है। यहां फूड लाइसेंस नहीं मिला। अब जब्त किए गए घी के सैंपल लैब में भेजे गए हैं, जहां यह पता चलेगा कि इसमें कोई मिलावट है या नहीं।
शुद्ध आहार अभियान के तहत जयपुर में जांच
'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान का मुख्य लक्ष्य लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाना उपलब्ध कराना है। इस अभियान के तहत जयपुर जिले की अलग-अलग खाद्य फैक्ट्रियों में अचानक छापेमारी और जांच की जा रही है। जयपुर में हुई यह कार्रवाई इसी अभियान का एक हिस्सा है। इसी दिन अधिकारियों ने पास की कुछ और डेयरी इकाइयों की भी जांच की। जांच के दौरान उन्हें एक संदिग्ध फ्लेवरिंग पदार्थ भी मिला। यह सब दिखाता है कि अधिकारी खाद्य सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं।