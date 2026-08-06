जयपुर: शानदार पार्टियों के लिए चाची की हत्या, भतीजी और प्रेमी गिरफ्तार
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जयपुर में पुलिस ने 40 साल की शादीशुदा महिला ललिता और उसके 26 साल के प्रेमी बबलू मीणा को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को 30 जुलाई को 65 साल की कमला देवी की हत्या के आरोप में पकड़ा गया। कमला देवी, ललिता की चाची थीं। यह घटना सांभर में उनके घर पर हुई थी। पुलिस को जांच में कमला देवी का शव मिला और उनके घर से सोना, चांदी के गहने व अन्य कीमती सामान भी गायब पाया गया।
पुलिस ने कहा- पार्टियों के लिए रची गई थी हत्या
पुलिस का कहना है कि हत्या की पूरी योजना पहले से ही बना ली गई थी। हत्या से पहले, ललिता और बबलू ने कमला देवी के घर की पूरी रेकी कर ली थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक, शानदार जीवनशैली और शराब पार्टियों पर खर्च करने के लिए दोनों को पैसों की जरूरत थी। पुलिस ने बताया कि चोरी हुए सोने-चांदी के गहनों की कीमत करीब 4 लाख रुपये है। पुलिस ने इन दोनों के पास से कुछ नकद पैसे और कार्ड भी बरामद किए हैं।