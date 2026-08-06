जयपुर: शानदार पार्टियों के लिए चाची की हत्या, भतीजी और प्रेमी गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि हत्या की पूरी योजना पहले से ही बना ली गई थी। हत्या से पहले, ललिता और बबलू ने कमला देवी के घर की पूरी रेकी कर ली थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक, शानदार जीवनशैली और शराब पार्टियों पर खर्च करने के लिए दोनों को पैसों की जरूरत थी। पुलिस ने बताया कि चोरी हुए सोने-चांदी के गहनों की कीमत करीब 4 लाख रुपये है। पुलिस ने इन दोनों के पास से कुछ नकद पैसे और कार्ड भी बरामद किए हैं।