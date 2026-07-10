जयपुर: 9 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या से जुड़ा वीडियो सामने आया, शिक्षकों पर लापरवाही के आरोप

अन्य आरोप

परिजनों ने ये आरोप भी लगाए

परिवार ने पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट को लेकर कहा कि इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराएं नहीं जोड़ी गईं। परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन पर केवल लापरवाही और सबूत छिपाने जैसे आरोप तक किए गए हैं। अमायरा की मां शिवानी ने पुलिस पर बच्ची की मानसिक स्थिति से जुड़े सवाल पूछने के आरोप लगाए। परिजनों ने कहा है कि वे पुलिस की चार्जशीट का विरोध करेंगे और जरूरत पड़ने पर राजस्थान हाई कोर्ट का रुख भी करेंगे।