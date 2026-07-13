पश्चिम बंगाल में लापता हुई मछुआरों की नाव मिली, 9 शव बरामद
पश्चिम बंगाल में 9 दिन से लापता मछुआरों की नाव 'जय मां काली' आखिरकार अब मिल गई है। यह पश्चिम बंगाल के समुद्री तट पर बघेर चार के करीब पलटी हुई हालत में पाई गई है। इस नाव पर कुल 15 मछुआरे सवार थे, जिनमें से 9 के शव बरामद हो चुके हैं। सबसे दुखद बात यह है कि बाकी 6 मछुआरे अभी भी लापता हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
लापता मछुआरों की तलाश में जुटा बचाव दल
बचाव दल को आशंका है कि लापता मछुआरों में से कुछ डूबी हुई नाव के अंदर फंसे हो सकते हैं। उन्हें खोजने और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। नाव को जांच के लिए किनारे तक खींचकर लाया गया है। वहीं, मछुआरों के चिंतित परिजन, जिनमें ओडिशा के भी कुछ लोग शामिल हैं, बेसब्री से किसी भी खबर का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय विधायक डॉ चंद्र शेखर मंडल ने इस दुखद घटना को बेहद दर्दनाक बताया है। खोज और बचाव अभियान अभी भी जोर-शोर से चल रहा है।