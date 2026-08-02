लंबे बाल को लेकर 10वीं के छात्र को शिक्षक ने पीटा, स्कूल से सीधा पहुंचा थाने

ओडिशा के जगत्सिंहपुर जिले में स्थित झिमनी हाई स्कूल के 10वीं कक्षा के एक छात्र ने आरोप लगाया है कि उसके शिक्षक ने लंबे बाल होने की वजह से उसे पीटा और फिर स्कूल से बाहर निकाल दिया। शनिवार सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान शिक्षक ने छात्र के लंबे बालों पर सवाल उठाया था।

छात्र ने उन्हें बताया कि वह सावन के पवित्र महीने के लिए अपने बाल बढ़ा रहा था और बाद में उन्हें कटवाने की योजना थी। लेकिन शिक्षक ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया।