लंबे बाल को लेकर 10वीं के छात्र को शिक्षक ने पीटा, स्कूल से सीधा पहुंचा थाने
ओडिशा के जगत्सिंहपुर जिले में स्थित झिमनी हाई स्कूल के 10वीं कक्षा के एक छात्र ने आरोप लगाया है कि उसके शिक्षक ने लंबे बाल होने की वजह से उसे पीटा और फिर स्कूल से बाहर निकाल दिया। शनिवार सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान शिक्षक ने छात्र के लंबे बालों पर सवाल उठाया था।
छात्र ने उन्हें बताया कि वह सावन के पवित्र महीने के लिए अपने बाल बढ़ा रहा था और बाद में उन्हें कटवाने की योजना थी। लेकिन शिक्षक ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया।
छात्र पुलिस के पास पहुंचा
स्कूल से निकाले जाने के बाद छात्र घर जाने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। छात्र की मां रोनाली सुतार ने बताया कि जब उन्होंने स्कूल फोन किया, तो शिक्षक ने उनसे झूठ बोला कि उनका बेटा अभी भी स्कूल में ही है।
उन्होंने आगे कहा कि उनका परिवार इस शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहता है। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और मामले की आगे की जांच होने की उम्मीद है।