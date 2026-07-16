जगन्नाथ रथ यात्रा: पुरी में उमड़ा आस्था का महासागर, लाखों भक्त खींच रहे दिव्य रथ

हर साल, इन विशाल रथों को बिल्कुल नए सिरे से पारंपरिक तरीकों से बनाया जाता है। इस काम में कई महीने लग जाते हैं और ढेर सारे लोगों का सामूहिक प्रयास शामिल होता है। इस त्योहार में हेरा पंचमी (20 जुलाई) और बाहुड़ा यात्रा (24 जुलाई) जैसे खास कार्यक्रम होते हैं। इस साल लाखों भक्तों के जुटने की उम्मीद है। रथों को खींचना पापों से मुक्ति और पुण्य पाने का एक जरिया माना जाता है। यही वजह है कि यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक मिलन भी है, जो पूरे भारत और विदेशों से लोगों को आकर्षित करता है।