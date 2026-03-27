ईरान युद्ध के बीच भारत के लिए राहत, गुजरात पहुंचा LPG से भरा 'जग वसंत' टैंकर

मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई। दरअसल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) से भरा 'जग वसंत' नामक तेल टैंकर जहाज गुजरात के वाडीनार बंदरगाह पहुंच गया है। यह जहाज करीब 42,000 मीट्रिक टन LPG लेकर आया है, जो कि घरेलू गैस सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि 'जग वसंत' और 'पाइन गैस' जहाज गत सोमवार को भारत के लिए रवाना हुए थे।

तरीका जहाजों ने अपनाया असामान्य तरीका इंडिया टुडे के अनुसार, दोनों जहाजों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने के लिए एक असामान्य तरीका अपनाया। ये जहाज अरब सागर में जाने वाले छोटे और सीधे पारंपरिक मार्ग के बजाय केशम-लारक चैनल के रास्ते होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर रहे थे। यात्रा के लिए दोनों जहाजों ने 'भारतीय जहाज और क्रू' और 'अखिल भारतीय क्रू' की जगह 'पाइन गैस भारतीय जहाज' और 'जग वसंत भारतीय जहाज' जैसे ऑनबोर्ड संदेशों का इस्तेमाल किया था। इससे इनकी यात्रा सुरक्षित रही।

राहत भारत पहुंचने वाला तीसरा जहाज बना 'जग वसंत' इससे पहले बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया था कि 'जग वसंत' होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से गुजर चुका है और इसके 26 मार्च को पहुंचने की उम्मीद है। 'जग वसंत' भारत पहुंचने वाला तीसरा भारतीय LPG टैंकर बन गया है। इससे पहले दो अन्य LPG टैंकर 'नंदा देवी' और 'शिवालिक' भी गुजरात के बंदरगाहों पर पहुंचे थे। इससे भारत को बड़ी राहत मिली थी।

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