जबलपुर नाव हादसे में 2 और लोगों के शव बरामद किए गए हैं

जबलपुर नाव हादसे में मृतकों की संख्या 13 हुई, आखिरी बचे 2 और शव बरामद

लेखन आबिद खान 01:27 pm May 03, 202601:27 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। आज सुबह आखिरी लापता 2 और लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इसी के साथ तलाशी अभियान भी खत्म हो गया है। आज तमिलनाडु के रहने वाले कामराज आर और उनके 8 साल के भतीजे मयूरन का शव मिला है। बीती शाम 2 बच्चों के शव मिले थे, जिनकी पहचान श्रीतमिल (5) और विराज (5) के रूप में हुई थी।