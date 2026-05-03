जबलपुर नाव हादसे में मृतकों की संख्या 13 हुई, आखिरी बचे 2 और शव बरामद
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। आज सुबह आखिरी लापता 2 और लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इसी के साथ तलाशी अभियान भी खत्म हो गया है। आज तमिलनाडु के रहने वाले कामराज आर और उनके 8 साल के भतीजे मयूरन का शव मिला है। बीती शाम 2 बच्चों के शव मिले थे, जिनकी पहचान श्रीतमिल (5) और विराज (5) के रूप में हुई थी।
अभियान
सभी यात्रियों के शव निकाले गए
हादसे के पहले दिन यानी 30 अप्रैल को 4, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 2 और आज यानी चौथे दिन भी 2 शव मिले हैं। मृतकों में 4 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, नाव पर सवार 41 यात्रियों में से 28 को बचा लिया गया है। बोर्डिंग पॉइंट के पास लगे कैमरे में 43 लोग नाव की ओर जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक 41 यात्रियों की पहचान की पुष्टि की है।
हादसा
30 अप्रैल की शाम हुआ था हादसा
30 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे पर्यटकों से भरा एक क्रूज बरगी डैम में डूब गया था। हादसा किनारे से लगभग 300 मीटर दूर हुआ था। हादसे में कई लापरवाहियां भी सामने आई थीं। तेज हवाओं के बीच क्रूज को नदी में ले जाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच नदी में क्रूज तेज हवाओं के चलते डोल रहा था और सवार यात्रियों में से कई ने लाइफ जैकेट भी नहीं पहने थे।