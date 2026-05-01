मध्य प्रदेश के जबलपुर में पर्यटकों से भरा क्रूज बरगी डैम में डूबा, 8 शव मिले
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के जबलपुर में गुरुवार शाम को बड़ा हादसा हो गया। यहां नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में पर्यटकों से भरा एक क्रूज डूब गया। हादसे के बाद बचाव दल ने कम से कम 22 पर्यटकों बचा लिया, जबकि शुक्रवार सुबह तक 8 शव बरामद हुए हैं। अभी 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के समय मध्य प्रदेश पर्यटन के क्रूज में 45 से अधिक यात्री सवार थे। शवों की संख्या बढ़ सकती है।
हादसा
कैसे डूबा क्रूज?
पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि हर दिन की तरह गुरुवार को भी क्रूज पर पर्यटकों को सैर कराई जा रही थी, तभी वह अनियंत्रित होकर झूल गया और पानी में डूबता चला गया। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं और आंधी की वजह से क्रूज अनियंत्रित हुआ था, जिससे उसमें पानी भरने लगा था। घटना के समय क्रूज डैम के किनारे से करीब 300 मीटर अंदर था।
हादसा
20 फीट गहराई में फंसा क्रूज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पानी में डूबने के बाद क्रूज करीब 20 मीटर गहरे पानी में फंस गया। उसे बाहर निकालने के लिए जेसीबी और नाव की मदद ली गई। इस दौरान करीब 30 मीटर तक क्रूज को खींचा गया, लेकिन अब वह एक जगह फंस गया है। रात में खराब मौसम की वजह से बचाव अभियान चलाने में समस्या आई। हालांकि, तब तक 22 लोगों को बचा लिया गया था। बचाव अभियान में सेना को भी लगाया गया है।
सुरक्षा
लाइफ जैकेट भी नहीं पहन सके पर्यटक
प्रशासन का कहना है कि क्रूज में सुरक्षा के सभी उपाय मौजूद थे, लेकिन पर्यटकों को लाइफ जैकेट पहनाकर नहीं बैठाया गया था। जब क्रूज अनियंत्रित हुआ तो पर्यटकों ने लाइफ जैकेट पहनने की कोशिश की, तब तक देर हो चुकी की। बताया जा रहा है कि यह क्रूज 20 साल पुराना है और इस पर अधिकतम 60 यात्री बैठ सकते हैं। क्रूज में एक परिवार के 15 लोग भी सवार थे। क्रूज के डूबने का वीडियो भी आया है।
ट्विटर पोस्ट
क्रूज के डूबने का वीडियो सामने आया
जबलपुर में नर्मदा नदी में क्रूज डूब गया. क्रूज पर करीब 30 लोग सवार थे. अभी तक 4 लोगों की लाश मिली है, कई लापता हैं.— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) April 30, 2026
इस वीडियो में क्रूज पलटते हुए दिख रहा है 👇 pic.twitter.com/2tSppjdhQj