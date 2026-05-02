जबलपुर नाव हादसा: लापरवाही पर गिरी गाज, नौका संचालन पर प्रतिबंध
मध्य प्रदेश के बरगी बांध पर गुरुवार शाम एक बड़ा और दर्दनाक नाव हादसा हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई और 4 लोग अभी भी लापता हैं। 28 यात्रियों को तो बचा लिया गया है, लेकिन लापता लोगों की तलाश में खोज अभियान तेज कर दिया गया है। अब 200 से ज्यादा बचाव दल और सेना के गोताखोर मौके पर पहुंचकर लापता लोगों की खोजबीन कर रहे हैं।
बरगी बांध हादसे के बाद चालक दल को हटाया गया
हादसे में लापता हुए लोगों की पहचान कर ली गई है। इनमें कामराज, उनके बेटे तमिल, विजय सोनी और मयूरम शामिल हैं। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ। लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के आरोपों के बाद चालक दल के 3 सदस्यों को पहले ही नौकरी से हटा दिया गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज हवाओं के चलते पानी में ऊंची लहरें उठ रही थीं। यात्रियों ने खतरा महसूस करते हुए चालक दल से नाव को किनारे ले जाने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, नाव डूब गई। खराब मौसम के कारण बचाव कार्यों में बाधा आ रही है और अब पूरे राज्य में इस तरह की नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।