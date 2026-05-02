जबलपुर नाव हादसा: लापरवाही पर गिरी गाज, नौका संचालन पर प्रतिबंध

बरगी बांध हादसे के बाद चालक दल को हटाया गया

हादसे में लापता हुए लोगों की पहचान कर ली गई है। इनमें कामराज, उनके बेटे तमिल, विजय सोनी और मयूरम शामिल हैं। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ। लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के आरोपों के बाद चालक दल के 3 सदस्यों को पहले ही नौकरी से हटा दिया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज हवाओं के चलते पानी में ऊंची लहरें उठ रही थीं। यात्रियों ने खतरा महसूस करते हुए चालक दल से नाव को किनारे ले जाने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, नाव डूब गई। खराब मौसम के कारण बचाव कार्यों में बाधा आ रही है और अब पूरे राज्य में इस तरह की नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।