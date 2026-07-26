ISRO की हैरान करने वाली रिपोर्ट, देश के 90 प्रतिशत हिस्से पर बादलों का कब्जा
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने बताया है कि इस वक्त देश के ज्यादातर हिस्सों पर घने बादल छाए हुए हैं, जो भारत के कुल भूभाग का करीब 90 प्रतिशत है। यह आंकड़ा 21-22 जुलाई के आसपास रिकॉर्ड किए गए 95 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से थोड़ा ही कम है। देश के मध्य और पूर्वी इलाकों में, खासकर ओडिशा-आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बादल छाए हुए हैं। वहीं, पश्चिमी राजस्थान का आसमान ज्यादातर साफ दिख रहा है।
IMD ने पूर्वी राज्यों में और बारिश का पूर्वानुमान लगाया
बादलों की इस भारी मौजूदगी की मुख्य वजह मानसून ट्रफ का अपनी जगह से खिसकना और बंगाल की खाड़ी के पास बना कम दबाव का क्षेत्र है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान जताया है कि इससे जल्द ही पूर्वी राज्यों में और भी बारिश हो सकती है। इस हफ्ते ओडिशा और गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में महीने के आखिर तक लगातार बारिश जारी रहने की उम्मीद है। दूसरी ओर, कुछेक बौछारों को छोड़कर राजस्थान में ज्यादातर मौसम सूखा ही रहेगा। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में भी सिर्फ छिटपुट बारिश ही होगी।