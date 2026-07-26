ISRO की हैरान करने वाली रिपोर्ट, देश के 90 प्रतिशत हिस्से पर बादलों का कब्जा

बादलों की इस भारी मौजूदगी की मुख्य वजह मानसून ट्रफ का अपनी जगह से खिसकना और बंगाल की खाड़ी के पास बना कम दबाव का क्षेत्र है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान जताया है कि इससे जल्द ही पूर्वी राज्यों में और भी बारिश हो सकती है। इस हफ्ते ओडिशा और गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में महीने के आखिर तक लगातार बारिश जारी रहने की उम्मीद है। दूसरी ओर, कुछेक बौछारों को छोड़कर राजस्थान में ज्यादातर मौसम सूखा ही रहेगा। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में भी सिर्फ छिटपुट बारिश ही होगी।