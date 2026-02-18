पत्नी संध्या की हत्या करने वाले ISRO के पूर्व कर्मचारी नागलेश्वर राव अपनी टीम का नेतृत्व कर चुके हैं और अब अवसाद से जूझ रहे थे

ISRO के पूर्व कर्मचारी ने पत्नी की हत्या की, बोला- अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी

लेखन गजेंद्र 04:42 pm Feb 18, 202604:42 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के एक पूर्व कर्मचारी ने बुधवार को अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी कर्मचारी 72 वर्षीय नागलेश्वर राव हैं, जबकि उनकी मृतक पत्नी की पहचान 65 वर्षीय संध्या श्री के रूप में हुई है। उन्होंने वारदात को बुधवार सुबह अपने आवास पर अंजाम दिया। दंपति अवलाहल्ली थाना क्षेत्र के व्हाइटफील्ड में स्थित वर्चुओसो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में साथ रहते थे। पुलिस ने राव को गिरफ्तार कर लिया है।