ISRO ने चेताया: नेपाल में मिलीं 2 विशाल झीलें, बिहार-उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने उपग्रह से ली गई तस्वीरों में नेपाल के रसुवा जिले में 2 विशाल झीलें देखी हैं। ये झीलें तब बनीं जब लांगटांग लिरुंग पर्वत श्रंखला में बर्फ और चट्टानों का हिमस्खलन हुआ। इस हिमस्खलन ने नदियों का रास्ता रोक दिया, जिससे पानी के बड़े-बड़े जमाव बन गए। इनमें से एक झील तो करीब एक किलोमीटर लंबी है।
इन झीलों से बिहार और उत्तर प्रदेश में आ सकती है बाढ़
इन झीलों से कोसी और गंडक जैसी बड़ी नदियों में पानी जाता है। ऐसे में अगर ये झीलें कभी टूटती हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। इसरो की टीम ने बताया है कि यह खतरा वाकई गंभीर है, क्योंकि नेपाल में इन रुकावटों की वजह से आई बाढ़ ने पहले ही एक बांध और एक नए पुल को नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) का कहना है कि ग्लेशियरों का पिघलना, हिमस्खलन, मलबे से नदियों का रास्ता बंद होना और अचानक आने वाली बाढ़, ये सारे खतरे अब आपस में जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए आगे चलकर इन कृत्रिम झीलों और रुके हुए जलमार्गों पर लगातार निगरानी रखना बेहद जरूरी है।